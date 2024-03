Joinville vence Sesi fora de casa e cola no G4 da Superliga

Teve duelo de "seis pontos" nesta quinta-feira (29) na Superliga Masculina de vôlei. Quarto e quinto colocados na classificação geral, Sesi Bauru e Joinville se enfrentaram na Arena Paulo Skaf. A equipe catarinense venceu o confronto por 3 a 0 (27/25, 25/17 e 34/32) e ficou mais próximo do G4 da Superliga. Lembrando que os quatro primeiros colocados da fase inicial decidem os duelos das quartas de final em casa.

O jogo foi acirrado, principalmente no primeiro e no terceiro set, que foram decididos pela diferença mínima. O oposto Darlan Souza, do Sesi Bauru, comandou o ataque da equipe e foi o maior pontuador da noite com 19 pontos. Mas não foi o suficiente para evitar a derrota do time paulista. Com uma ótima atuação coletiva, o Joinville venceu os três sets para garantir sua décima vitória na Superliga. O central Michel Saraiva recebeu o Troféu Viva Vôlei. "Foi um jogo muito difícil para a gente. Viemos para cá sabendo que ia ser uma batalha muito forte e que era um jogo de seis pontos. Estamos na briga para subir mais na tabela e trazer a decisão das quartas de finais para casa. E por isso essa vitória foi extremamente importante para a gente", analisou o jogador do time catarinense após a partida.