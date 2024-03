Isadora Pacheco fica em 10º e vai à semi do Pro Tour de Dubai

Brasil na semi! Na disputa da fase de quartas de final do Pro Tour de Dubai de skate park, a brasileira Isadora Pacheco se classificou para a semifinal do torneio. Ela é a única representante do país que ainda segue adiante na chave feminina. A partir das 10h35, no horário de Brasília-DF, oito atletas brasileiros tentarão avançar na competição masculina.

Na sua primeira tentativa, Isadora teve um desempenho razoável e conseguiu a nota de 66.45. Depois, ela teve uma melhora no seu resultado e subiu para a marca 66.94. Já na terceira e última volta, a brasileira encaixou uma série de grandes manobras e ultrapassou os 70 pontos, finalizando sua participação com a pontuação de 72.95. Assim, ela acabou na 10ª colocação geral, o que a garantiu na semifinal do torneio.

Outras brasileiras na prova

Mais abaixo, Fernanda Tonissi ficou perto da classificação e terminou em 22º com a nota 64.08, um pouco mais de dois pontos atrás da última skatista qualificada, a japonesa Hinano Kusaki (66.38). Helena Laurino, por sua vez, fez 55.04 e acabou no 29º lugar. Além disso, como já era esperado, a paulista Raicca Ventura, pré-classificada às quartas de final, não competiu no Pro Tour de Dubai por conta de uma lesão no joelho, que sofreu poucos dias antes de viajar aos Emirados Árabes Unidos.