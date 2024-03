Darlan Romani fica em sétimo no Mundial Indoor de Glasglow

O bicampeão olímpico e mundial outdoor, Ryan Crouser, gabaritou e completou a lista dos principais campeonatos de atletismo. O estadunidense tinha perdido o título justamente para Darlan e foi soberano na edição de 2024, com 22,77m, recorde do campeonato, em seu quinto arremesso. A prata foi para o neozelandês Tom Walsh, com 22,07m e o italiano Leonardo Fabbri fechou o pódio com 21,96m.

Semifinais dos 400m

Além de Darlan, o outro brasileiro da sessão vespertina do campeonato foi Lucas Carvalho. O corredor participou da prova dos 400m rasos na segunda semifinal e fechou sua bateria na 5ª posição. Dessa forma, como apenas os três primeiros passavam para a final, o atleta não avançou entre os melhores. Lucas fez o tempo de 47s38 e ficou há nove décimos de segundo do terceiro posto.