Cerrado Basquete leva clássico Candango contra Brasília no NBB

Na partida, a maior intensidade no garrafão por parte do Cerrado que determinou a vitória com mais de 20 pontos de margem. Ao todo, o time visitante pegou 50 rebotes contra 35 do Brasília, bem como converteu 27 bolas de 2 contra 18 e marcou 14 lances livres contra 4 do adversário. O ala/pivô norte-americano Daviyon Dreper foi o cestinha para o Cerrado com 22 pontos anotados, combinado com o ala Gui Santos, que fez 20.

Unifacisa retoma caminho de vitória

Em sua travessia pela Província de São Pedro, nos jogos pelo Rio Grande do Sul, a Unifacisa reencontrou-se com a vitória. Anteriormente, na quarta-feira (28), havia perdido para o União Corinthians. Todavia, a excursão terminou feliz para a finalista da Copa Super 8.

Bateu o Caxias do Sul em um duelo apertado, mas que teve um terceiro quarto preponderante para o resultado final. Dessa forma, a equipe de Campina Grande venceu a parcial por 33 a 21 e desafogou a margem de um ponto no intervalo. O ala/pivô Diego, do Caxias, foi o cestinha da partida com 23 pontos, porém não evitou a derrota de sua equipe. Por outro lado, o pivô Guilherme Hubner foi o destaque da Unifacisa, com 17 pontos e 8 rebotes.

É a 17ª vitória da Unifacisa, que tem 60,7% de aproveitamento e está em sétimo na tabela. Já o Caxias do Sul tem 29,6% de aproveitamento e é o 16º colocado.