Brasil sai do Pré-Olímpico das Américas sem vagas em Paris

O Pré-Olímpico das Américas de wrestling terminou sem vagas para o Brasil nos Jogos Olímpicos Paris-2024. Após três dias de disputa, nenhum atleta brasileiro chegou na final da competição, o que garantiria um lugar na Olimpíada. Nesta sexta-feira (1), no último dia do evento, aconteceu a disputa do estilo livre masculino, com nenhum representante do Brasil chegando na semifinal.

Na categoria até 57kg, Davi Giovanneti perdeu por 10 a 0 para Darian Cruz, de Porto Rico. Já Mateus Barreto foi superado pelo cubano Alejandro Valdes, também com um 10 a 0 na primeira rodada da -65kg. Já pedro Samuel Gonçalves caiu na estreia diante do peruano Pool Ambrocio, por 6 a 4. Na disputa dos 74kg, César Alvan começou sua participação com vitória por 12 a 2 sobre o uruguaio Dylan Palacio. Mas na sequência, o brasileiro perdeu para Julio Rodriguez, da República Dominicana, por 12 a 3. Ailton Rocha perdeu por 11 a 1 para o dominicano Luis Perez Sosa nas quartas de final a -97kg. Por fim, na -125kg, Gabriel Silva ganhou do mexicano Miguel Sanchez por 8 a 4. Mas nas quartas, ele perdeu para o porto-riquenho Jonavan Smith por 2 a 0.