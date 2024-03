Tainá Hinckel avança no ISA Games e garante vaga olímpica

Tati também avança

Na chave principal feminina, Tati Weston-Webb também segue avançando. A surfista brasileira entrou na água em uma das últimas baterias do dia. Ela enfrentou a espanhola Nadia Erostarbe, a portuguesa Teresa Bonvalot e a porto-riquenha Leilani McGonagle. Tati abriu na frente e manteve a ponta até o fim, fechando com 11,60 (6,33 e 5,27). Erostarbe ficou em segundo com 10,00 (5,57 e 4,43), enquanto Bonvalot 9,90 (5,50 e 4,40) e McGonagle 8,23 (6,00 e 2,23) vieram logo depois.

Na quinta rodada, Tati Weston-Webb e Tainá Hinckel se encontram na mesma bateria. As duas brasileiras vão disputar vaga na próxima fase com a francesa Johanne Defay e a australiana Sally Fitzgibbons.

Medina arrasa e avança com maior somatória

Gabriel Medina segue arrasando no ISA Games. O tricampeão do Circuito Mundial, que busca vaga olímpica, deu show na bateria de abertura da quarta rodada masculina. Com 16,94, Medina avançou para a próxima fase com a melhor somatória. Ainda na chave principal, Tati Weston-Webb e Tainá Hinckel também se classificaram para a quinta rodada. Filipe e Yago seguem vivos na repescagem.

Favorito, Medina abriu a bateria com um belo cartão de visitas. O brasileiro fez uma excelente série e conseguiu a nota de 8,67. O resultado foi suficiente para o manter na liderança por toda a prova, mesmo não engatando boas manobras. Contudo, ele fechou com chave de ouro ao anotar 8,27 na última onda e confirmar a classificação.