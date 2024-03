Sesi Franca bate Minas em duelo no topo da tabela do NBB

O duelo entre Sesi Franca e Minas foi equilibrado do início ao fim, com as duas equipes mostrando boa efetividade no ataque. A equipe mineira dominou o garrafão, enquanto o time paulista brilhou nas bolas de três pontos. Destaque para o argentino Santiago Scala que acertou sete arremessos em sete tentativas do perímetro. Coube também a Scala marcar a cesta que garantiu a vitória do Sesi Franca nos segundos finais. O argentino foi o nome do jogo com 37 de eficiência, 27 pontos e oito rebotes. Baralle foi o cestinha do Minas, com 23 pontos anotados.

Também na parte de cima da tabela do NBB, o Flamengo garantiu mais uma vitória para manter a liderança da competição. A equipe rubro-negra abriu 15 pontos de vantagem já no primeiro quarto para encaminhar o triunfo por 77 a 49. Gui Deodato foi o cestinha do jogo com 12 pontos.