Melo, Matos e Luz disputam semifinal do ATP de Santiago

O Brasil segue embalado na chave de duplas do ATP 250 de Santiago. Nesta quinta-feira (29), Marcelo Melo, Rafael Matos e Orlando Luz venceram os seus confrontos das quartas de final e garantiram um lugar na semifinal do torneio. Como Melo e Luz se enfrentam, isso significa que pelo menos um brasileiro estará na final de duplas em Santiago.

Cabeças de chave número 1 do torneio, Marcelo Melo e o holandês Matwe Middelkoop enfrentaram os bolivianos Boris Arias e Federico Zeballos. O jogo foi parelho, mas a dupla do brasileiro foi melhor nos momentos certos para garantir a vitória por 6/3 e 6/4 com um break point em cada um dos sets. Em seguida, Rafael Matos e o colombiano Nicolas Barrientos enfrentaram o equatoriano Diego Hidalgo e o colombiano Cristian Rodriguez. A dupla do brasileiro saiu na frente no placar após um primeiro set apertado, decidido apenas no tiebreak. Os adversários fizeram 6/4 no segundo set para empatar a partida e forçar o match tiebreak. Na parcial decisiva, Rafa Matos e Nico Barrientos venceram por 11/9 para garantir a vitória por 2 sets a 1 (7/6 [4], 4/6 e 11/9).