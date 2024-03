Henrique e Isabel sobem uma posição no Mundial de 470

Nas primeiras duas regatas da flotilha de ouro do Mundial da Classe 470 da vela, em Mallorca, os brasileiros Henrique Haddad e Isabel Swan não conseguiram grandes resultados, mas subiram uma posição na tabela geral da disputa. Eles seguem em busca de confirmar sua vaga aos Jogos Olímpicos de Paris-2024. A competição segue até o próximo domingo (3).

Henrique e Isabel começaram a nova etapa com uma 15ª colocação na primeira vez que entraram na água. Logo depois, os velejadores repetiram a posição anterior na segunda regata. Com os resultados, eles acumularam 70 pontos perdidos, contando com um descarte (17º lugar na corrida de abertura). Agora, a dupla brasileira é a 22ª colocada na classificação geral.

Após o término da primeira fase, Henrique Haddad e Isabel Swan se classificaram como melhor barco centro-sul-americano do Mundial de 470. No entanto, o feito não é o bastante para garantir a dupla do Brasil nas Olimpíadas de Paris. Eles também precisarão finalizar o torneio entre os 16 primeiros colocados, para, assim, atingir o índice exigido pela Confederação Brasileira de Vela (CBVela). Competindo na flotilha de prata, Juliana Duque/Rafael Martins conseguiram uma segunda e uma nona colocações. Na tabela geral, eles ocupam o 33º lugar.