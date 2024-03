Goiás vence na Copa do Brasil Sub-17 com golaço no fim do jogo

Nessa quinta-feira (29), foram realizadas cinco partidas da primeira fase da Copa do Brasil Sub-17 de futebol masculino. O principal destaque foi a virada do Goiás sobre o Vasco, com o Esmeraldino vencendo o jogo por 3 a 2, com um golaço de Matheus Lacort no fim do jogo. Já o Cruzeiro goleou o Operário, do Mato Grosso, por 10 a 0. CRB, Paysandu, e Galvez ganharam os outros confrontos do dia.

Goiás vence com "gol que Pelé não fez"

Goiás e Vasco encerram a noite em um jogo movimentado. Os Meninos da Colina saíram na frente com Ramon e Pedro Augusto fazendo os dois primeiros gols da partida, com Danilo descontando para o Goiás na reta final do primeiro tempo. O Vasco estava avançando de fase, mas não contava com Matheus Lacort, que fez dois gols nos minutos finais do jogo, com direito a um golaço em um chute do meio do campo.