Barça perde duelo direto pela liderança na Champions

A última rodada da fase de grupos da Champions League de handebol masculino vai reservar bastante emoção no grupo B. Nesta quinta-feira (29), o Barcelona, de Thiagus Petrus, fez um duelo direto pela liderança da chave contra o Magdeburg e acabou superado por 29 a 28. Dessa forma, as duas equipes agora estão empatadas na pontuação e a definição da ponta vai ficar para o último jogo da primeira fase. Bryan Monte marcou cinco vezes, mas não evitou derrota do Montpellier.

Jogando fora de casa, a equipe que tem o brasileiro Thiagus Petrus no elenco começou a partida de maneira empolgante. Não se intimidando com ímpeto dos anfitriões, o Barça terminou a primeira etapa com a vantagem de um gol no placar. Porém, as coisas mudaram na volta dos vestiários e os alemães buscaram a virada marcando no último lance do confronto.

Como resultado da vitória, o Magdeburg chegou a 22 pontos e igualou na pontuação com o Barcelona. O time catalão leva vantagem nos critérios de desempate. Além disso, vale destacar que ambas as equipes não podem mais ser alcançadas pelo terceiro colocado e se garantiram direto nas quartas de final do torneio.