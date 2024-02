União Corinthians cresce no último quarto e derrota Unifacisa

O jogo começou equilibrado, com as duas equipes se alternando na liderança do placar. Os dois times foram para o intervalo separados por apenas quatro pontos: 49 a 45 para a Unifacisa. A equipe da Paraíba fez um bom terceiro quarto e chegou a nove pontos de vantagem. Mas com uma parcial de 30-15 no último período, o União Corinthians reverteu a vantagem da Unifacisa para garantir sua décima vitória no NBB.

Duane Johnson foi o cestinha da partida, anotando 29 pontos para o União Corinthians. O time ainda teve como destaques o ala/pivô Djokovic, com 19 pontos, e o ala/armador Pedro Nunes que teve um duplo-duplo: 17 pontos e 10 rebotes. Do lado da Unifacisa, Gaskins e Corvalán comandaram o ataque da equipe com 14 pontos cada.