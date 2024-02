Minas derrota Fluminense em prévia da Copa Brasil

Os três primeiros sets da partida iniciaram com domínio do Fluminense. A equipe carioca abria vantagem no início da parcial, mas o Minas corria atrás do prejuízo empatando o set. No primeiro e no terceiro, o Minas conseguiu a virada na reta final, para abrir 2 a 1 no jogo. Mas no quarto set, o Minas liderou o placar desde o início. Com o bloqueio funcionando e o Fluminense cometendo mais erros, a equipe mineira disparou no placar. O Minas até teve dificuldade para fechar o jogo, mas venceu o set por 25 a 23 para confirmar a vitória.

A levantadora Jenna Gray foi o destaque da partida e recebeu o Troféu Viva Vôlei. Penã (18 pontos), Kisy (16) e Thaísa (15) foram as principais pontuadoras do Minas no jogo, aproveitando a boa distribuição da norte-americana.