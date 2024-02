Praia Clube x Sesi Bauru - Superliga Feminina: onde assistir

Pela 18ª rodada da Superliga Feminina de vôlei, o Praia Clube recebe o Sesi Bauru em busca de seguir nas primeiras posições da liga nacional. O confronto ocorrerá nesta quarta-feira (28), às 18h30, na Arena Dentil, localizada na cidade de Uberlândia-MG. Além disso, o SporTV e o Canal Vôlei Brasil fará a transmissão da partida.

Situação das equipes

Terceiro colocado da Superliga, o Praia Clube entra no jogo com o objetivo de subir ainda mais posições na tabela. Atualmente, o time mineiro possui 38 pontos somados e está logo atrás do Osasco, segundo lugar na competição. As principais destaques do Praia são a russa Sofya Kuznetsova, sétima maior pontuadora do torneio, e a central Adenízia, campeã olímpica em Londres-2012 e grande nome da equipe no bloqueio.