Por decisão judicial, CBSk retoma controle do skate brasileiro

Confira a nota oficial da CBSk na íntegra

"A Corte Arbitral do Esporte (CAS) emitiu, nesta terça-feira (27), decisão cautelar revogando a desfiliação da Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk) da World Skate. O CAS considerou que a desfiliação, agora, seria muito prejudicial dentro de todo o trabalho que envolve a preparação olímpica. Assim, a CBSk retoma o gerenciamento da modalidade e permanece filiada até a decisão final do processo.

Desde sexta-feira (23), a CBSk voltou a receber os repasses provenientes da Lei Agnelo/Piva com base em um parecer do Conselho Nacional do Esporte. A decisão foi ratificada em reunião realizada na quinta-feira (22) com representantes do Ministério do Esporte, do Comitê Olímpico do Brasil (COB) e da CBSk.

Agora, a entidade segue focada na preparação para as Olimpíadas de Paris enquanto aguarda a decisão final do julgamento da Corte Arbitral do Esporte (CAS).

Vida longa ao Skateboarding Brasileiro!"

Posicionamento oficial do COB

No seu site, o COB confirmou a decisão da Corte Arbitral do Esporte de deixar o gerenciamento do skate e dar lugar à CBSk. "O Comitê Olímpico do Brasil (COB) foi informado oficialmente da liminar concedida pela Corte Arbitral do Esporte (CAS) suspendendo a decisão de desfiliação da Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSk) à World Skate (WS). Com isso, o COB deixa a gestão da modalidade de imediato e a CBSk volta a conduzir a preparação dos atletas da modalidade para os Jogos Olímpicos Paris-2024. A Confederação não havia sido desfiliada pelo COB e, desta forma, não haverá alteração desse status. O COB manterá todo apoio necessário à CBSK e às necessidades para a preparação dos skatistas brasileiros rumo aos Jogos de Paris", disse a organização, através de uma nota oficial.