Osasco brilha no tiebreak e ganha clássico na Superliga

O Maracanãzinho recebeu nesta terça-feira (27) o maior clássico do voleibol nacional. Sesc Flamengo e Osasco se enfrentaram no templo do vôlei, com vitória da equipe paulista. Osasco ganhou o jogo por 3 a 2, com parciais de 27/25, 17/25, 22/25, 25/21 e 15/7, quebrando uma sequência de 15 jogos de invencibilidade do adversário que lidera a Superliga Feminina.

Como era de se esperar, o duelo entre os dois primeiros colocados da Superliga foi repleto de emoções. O Sesc Flamengo começou bem na partida e liderou a maior parte do primeiro set. Mas na reta final, Osasco conseguiu a virada e ganhou por 27 a 25. Com um bom volume de jogo, o Sesc dominou o segundo set, para fazer 25/17 e empatar a partida.

A tensão aumentou no terceiro set, com as duas equipes cometendo erros em momentos importantes da parcial. Mas ao final, o Sesc Flamengo ganhou por 25 a 22 para ficar em vantagem no placar. No quarto set, Osasco melhorou em quadra forçando o tiebreak. Embalado após vencer a parcial anterior, a equipe paulista dominou o quinto set para garantir a vitória.