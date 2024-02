Laura Amaro ganha bronze no Pan-Americano de LPO

O Brasil ganhou mais três medalhas no Campeonato Pan-Americano de levantamento de pesos, na Venezuela. Depois que Amanda Schott foi ao pódio na categoria até 71kg, Laura Amaro levou o bronze no arranco, no arremesso e no total para subir no pódio três vezes pela categoria até 81kg. A grande vencedora foi a equatoriana Neisi Dajomes, campeã olímpica em Tóquio-2020.

Laura Amaro começou a disputa do arranco levantando 108kg. Ela pediu 112kg nas suas tentativas posteriores, mas não conseguiu completar o movimento, ficando com a marca anterior. Em seguida, no arremesso, Laura começou erguendo 133kg. Ela acertou 135kg, mas errou a tentativa para 137kg, encerrado em terceiro lugar no arremesso. No total, a brasileira somou 243kg para ganhar sua terceira medalha no Pan-Americano.

Quem dominou a competição foi a campeã olímpica Neisi Dajomes, do Equador. Ela levantou 121kg no arranco, quebrando o recorde pan-americano da categoria até 81kg. No arremesso, a equatoriana conseguiu 141kg, para terminar com um total de 262kg. A prata do arremesso ficou com a mexicana Lizbeth Nolasco, com 109kg. Mas no arremesso e no total, quem levou o vice-campeonato foi a dominicana Yudelina Mejia com 136kg e 244kg.