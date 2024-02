Bia Haddad no WTA 500 de San Diego: saiba onde assistir ao vivo

Em confronto válido pela fase de oitavas de final da chave de simples, a brasileira Bia Haddad fará sua estreia no WTA 500 de San Diego, nos Estados Unidos. Ela enfrentará a britânica Katie Boulter e a partida acontecerá nesta quarta-feira (28), às 16h, no horário de Brasília-DF. Além disso, o duelo terá transmissão ao vivo pelo Star+, no streaming.

Após uma grande campanha no WTA 500 de Abu Dhabi, onde chegou até a semifinal, Bia não conseguiu repetir a boa fase nos torneios seguintes. Em Doha, no Catar, ela sentiu muito a questão física e foi dominada pela chinesa Wang Xinyu, que venceu o jogo por 2 a 0. Na sequência, em Dubai, a brasileira começou bem, mas levou a virada da italiana Jasmine Paolini (com direito a pneu no último set) e caiu ainda nos 32 avos de final.

A adversária de Bia Haddad na estreia do WTA 500 de San Diego será a britânica Katie Boulter. Atual 49ª colocada do ranking da WTA, ela tem como destaque na carreira o título do WTA 250 de Nottingham do ano passado, competição em que a tenista paulista se sagrou campeã no simples e nas duplas em 2022. Além disso, na última vez que entrou em quadra, Katie parou nas oitavas de final do WTA 500 de Linz, na Áustria.