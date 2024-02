Vôlei Renata retorna ao G8 da Superliga Masculina

Teve mudança na zona de classificação aos playoffs da Superliga Masculina de vôlei. Nessa segunda-feira (26), o Vôlei Renata derrotou o Apan Blumenau por 3 a 1, com parciais de 21/25, 25/23, 25/21 e 25/19. Com o resultado, a equipe paulista retorna ao G8 da Superliga, ultrapassando Suzano na briga por uma vaga nas quartas de final da competição.

Precisando da vitória para se afastar da zona do rebaixamento, o Apan Blumenau fez um bom início na partida ganhando o primeiro set e liderando a maior parte da segunda parcial. Mas após uma boa passagem do oposto Bruno Lima no saque, o Vôlei Renata conseguiu a virada para empatar o jogo. O técnico Horácio Dileo apostou em mudanças na equipe de Campinas no meio da partida, como a entrada do central Felipe Brito e do ponteiro Maurício Borges. As trocas surtiram efeito e a equipe melhorou o seu volume de jogo para garantir a vitória.

Maior pontuador do jogo, Adriano Xavier foi eleito o melhor jogador da partida e recebeu o Troféu Viva Vôlei. O ponteiro do Vôlei Renata foi importante para conseguir a virada no jogo, finalizando contra-ataques importantes para a equipe na reta final do segundo set para encaminhar o triunfo campineiro.