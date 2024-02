Seletiva Olímpica brasileira será em maio no Rio de Janeiro

A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) definiu a sede da Seletiva Olímpica brasileira, que também representará o Troféu Brasil de natação de 2024. A competição acontecerá no Centro de Treinamento Olímpico da Aeronáutica, na cidade do Rio de Janeiro. O torneio definirá a seleção brasileira que disputará os Jogos Olímpicos de Paris-2024, a partir do mês de julho.

Sede do Troféu Daltely Guimarães e Júlio de Lamare de 2017, a piscina foi inaugurada em 2016, como parte das obras para os Jogos Olímpicos do Rio. O complexo possui uma piscina de 50m e uma de 25m, que será utilizada para aquecimento e soltura dos atletas que participarão do evento. A Seletiva Olímpica ocorrerá entre os dias 6 e 11 de maio.

"Estamos muito satisfeitos com a confirmação da piscina da CDA da Aeronáutica para a realização da Seletiva Olímpica brasileira. Definiremos nossa seleção em uma das mais modernas piscinas do Brasil, coberta e com estrutura adequada para que nossos atletas façam seus melhores tempos e fortaleçam nossa seleção para Paris-2024", disse Luiz Fernando Coelho, presidente da CBDA.