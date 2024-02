Seleção de judô disputa Grand Slam no Uzbequistão

Nesta semana, a seleção brasileira de judô disputa mais uma etapa do Grand Slam da modalidade. Dessa vez, 12 brasileiros irão lutar no GS de Tashkent, no Uzbequistão. O destaque da delegação do Brasil no evento é a campeã olímpica Rafaela Silva, que foi campeã mundial na cidade em 2022.

Esta será a terceira edição do Grand Slam de Tashkent. Em 2021, o Brasil conquistou uma medalha de prata com Beatriz Souza (+78kg) e, no ano passado, foi bronze com Giovani Ferreira (-90kg). Já em 2022, a capital do Uzbequistão sediou o Campeonato Mundial de judô, onde o Brasil ganhou quatro medalhas: os ouros de Rafaela Silva e Mayra Aguiar, a prata de Beatriz Souza e o bronze de Daniel Cargnin.

"Quando eu viajo para algum lugar que já tive bom desempenho na competição, gosto de voltar, competir lá e sentir o clima e a adrenalina do país. Lá [no Uzbequistão] eles acompanham bastante e vibram muito com o judô, então acredito que esse Grand Slam não vai ser tão diferente da atmosfera do Campeonato Mundial. Com certeza terão boas energias e eu espero ter um desempenho bem parecido, ainda mais em ano olímpico", disse a judoca que recentemente fez um período de treinamento em Paris com a forte seleção feminina da França.