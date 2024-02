Pro Tour de Dubai de skate park: saiba onde assistir a competição

Já no feminino, Raicca Ventura, de apenas 16 anos de idade, é quem lidera a equipe do Brasil. Prata nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023 e bronze no Pro Tour de San Juan, na Argentina, a jovem paulista está com vaga encaminhada para Paris, por se encontrar na quinta posição do ranking mundial. Dora Varella, Isadora Pacheco e Yndiara Asp, representantes da seleção brasileira em Tóquio-2020, são as outras skatistas do país que são top-20 do planeta na modalidade. Por fim, as novatas Fernanda Tonissi, Helena Laurino e Sofia Godoy fecham o time.

Quem pode impedir um título brasileiro entre as mulheres é a japonesa Kokona Hiraki, vice-campeã mundial e detentora de quatro medalhas em edições X-Games. Outras fortes concorrentes são Hinano Kusaki, também do Japão, e a australiana Ruby Trew. Do mesmo modo, no masculino, os maiores rivais são o trio estadunidense, formado por Gavin Bottger, Jagger Eaton e Tate Carew.