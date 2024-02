Orlando Luz vai às quartas do ATP 250 de Santiago

Começou, nesta segunda-feira (26), o ATP 250 de Santiago, no Chile, com a participação de vários tenistas do Brasil. O único brasileiro que entrou em quadra no primeiro dia da competição foi Orlando Luz que avançou para as quartas de final da chave de duplas do evento. Orlandinho e o chileno Matías Soto venceram os peruanos Ignacio Buse e Arklon Huertas del Pino por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Orlando Luz e Matías Soto iniciaram bem a partida conseguindo quebrar o saque dos adversários na primeira oportunidade para abrir 3 a 0 no primeiro set. A dupla do brasileiro manteve a vantagem para vencer a parcial por 6/3. Em seguida, o segundo set, começou com uma quebra para cada lado, com o jogo empatado em 2/2. Mas Orlandinho e Soto conseguiram mais um break point para encaminhar a vitória por 6/4 no set, fechando o jogo.

Com a vitória, Orlando Luz e Matías Soto estão nas quartas de final da chave de duplas do ATP 250 de Santiago. Os próximos adversários da dupla virão do confronto entre os indianos Anirudh Chandrasekar/Vijay Prashanth e os estadunidenses Reese Stalder/Evan King que jogam nesta terça (27).