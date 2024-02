Brasília ganha de Barueri e cola no G8 da Superliga

A briga pelas últimas vagas nos playoffs da Superliga Feminina de vôlei esquentou. Nesta segunda-feira (26), Brasília derrotou Barueri por 3 a 1, com parciais de 25/22, 22/25, 25/10 e 25/17. Com o resultado, a equipe do Distrito Federal chega a 18 pontos e tem a mesma pontuação de Maringá e Bluvôlei, que também estão na disputa por uma vaga no G8 da Superliga.

Brasília vem em uma boa fase na Superliga Feminina, após ganhar duas partidas e sair da zona do rebaixamento. Destaque para a vitória contra o Maringá que deixou o time apenas três pontos atrás do G8. Mas essa diferença sumiu com o triunfo de hoje contra o Barueri.

No primeiro turno, as duas equipes fizeram uma partida equilibrada, com vitória de Barueri por 3 a 2. Mas dessa vez, Brasília dominou o jogo, principalmente no terceiro set onde conseguiu 15 pontos de vantagem. A levantadora Carol Leite fez um ótimo trabalho na distribuição das bolas entre as atacantes da equipe do Distrito Federal, conseguindo driblar o bloqueio adversário. Com 16 pontos no jogo, a ponteira Naiara Félix foi a maior pontuadora da partida e recebeu o Troféu Viva Vôlei. "Essa vitória demonstra a garra do nosso time e tudo o que nós trabalhamos no dia a dia. E sair daqui com os três pontos era o que mais importava para a gente. Agora é seguir nossa caminhada e conseguir mais pontos", afirmou a ponteira do Brasília Vôlei.