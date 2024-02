Com vitória brasileira em preliminar, Rodrigo Pessoa tem dia discreto

Rodrigo Pessoa ficou em quinto e faturou 3.750 dólares por esta prova. Gabriel de Matos Machado ficou em décimo lugar com Legaland Sandro e precisou abandonar da disputa com Nyles van de Mottelhoeve.

Já na prova de 116.100 mil, três brasileiros participaram. Victor Mariano Luminatti foi o melhor, em 20º com Idette, pouco a frente de Rodrigo Pessoa, 21º com Major Tom. Complementando os brasileiros Gabriel de Matos ficou apenas em 45º, com 16 pontos.

Vitória brasileira

Gabriel de Matos venceu um dos torneios preliminares, que distribuiu 32 mil dólares. Montando Legaland Sandro, o brasileiro zerou ambas as passagens e foi mais rápido na segunda, que definiu portanto o ranking final. Ele percorreu o percurso em 24s78, apenas a cinco centésimos a frente de Jad Dana, do Líbano, e a seis centésimos de segundo a frente de McLain Ward, dos EUA, que ficou com o bronze. O americano é bicampeão olímpico por equipes (Atenas-2004 e Pequim-2008), sendo prata na Rio-2016 e Tóquio-2020.

Mais cedo, ele ficou em nono lugar no torneio FEI 5* Bainbridge, que distribuiu mil dólares aos 12 melhores atletas. Ele não cometeu faltas na primeira fase e também não no desempate. Com dez conjuntos zerando ambas as passagens, o resultado foi definido no tempo.

Ao total, Gabriel faturou 10.580 dólares. Foram 10.560 pelo título e enfim, outros 20 dólares pela nona colocação. O Grand Prix de Wellington de Hipismo Saltos continua neste domingo (25) com participação dos brasileiros Luiz Francisco de Azevedo, Rodrigo Pessoa e Gabriel de Matos.