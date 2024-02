Brasília x Barueri na Superliga Feminina: onde assistir ao vivo

Vai começar a 18ª rodada da Superliga Feminina de vôlei. São apenas mais cinco jogos para cada equipe até a definição dos classificados para os playoffs e os rebaixados para a Superliga B. Nesta segunda-feira (26), Brasília e Barueri se enfrentam no Sesi Taguatinga. A bola sobe às 21h e a partida terá transmissão ao vivo do SporTV 2.

O Barueri está em sétimo lugar na classificação geral da Superliga Feminina com 23 pontos. A equipe paulista tem sete vitórias na competição e busca a oitava para se consolidar na zona de classificação aos playoffs da Superliga. Do outro lado da quadra, o Brasília vem de uma vitória importante contra o Unilife Maringá na última rodada. Com isso, a equipe da capital federal saiu da zona do rebaixamento, estando apenas três pontos atrás do Bluvôlei que é o último time dentro do G8.

Se repetirem o confronto do primeiro turno, o jogo entre Brasília e Barueri tem tudo para ser uma ótima partida. Em dezembro, o duelo entre as equipes foi para o tibereak, com as paulistas ganhando por 3 a 2. O jogo foi especial por conta da atuação da oposta Jheovana, do Barueri, que anotou 41 pontos, quebrando o recorde de pontuação em uma partida da Superliga Feminina.