Brasil faz 1 a 0 na Colômbia e se garante nas quartas da Copa Ouro

VAR

A mudança colocou o time mais para frente. Aos 19 minutos, Yasmim cobrou falta na cabeça de Geyse, que balançou as redes colombianas. O gol acabou sendo anulado pela VAR. O Brasil continuou intenso. Aos 38 minutos, Aline Milene entrou no lugar de Gabi Nunes. Em seguida, Vitória yaya substituiu Duda Sampaio. O final foi emocionante com as duas equipes no ataque, mas a seleção conseguiu segurar mais uma vitória na Copa Ouro.