Ana Marcela Cunha brilha no fim e vence o Rainha do Mar

Na sequência, as atletas realizaram duas voltas no circuito, onde as duas últimas colocadas na segunda bateria não iriam avançar para a disputa final. Liderando desde o início, a gaúcha Viviane Jungblut terminou em primeiro, ao lado da francesa Océane Cassignol. Ana Marcela, Gabrielle Roncatto e Leonie Beck também se classificaram à decisão do Rainha do Mar. Por outro lado, fim de prova para a equatoriana Samantha Arévalo e Cibelle Jungblut, irmã mais nova da Viviane.

No duelo decisivo, Viviane começou imprimindo um ritmo forte e colocando distância sobre as adversárias. Mais tarde, Ana Marcela Cunha encurtou a diferença, mas viu a nadadora da França ultrapassá-la na volta corrida na areia. Ao fim da segunda parcial, Océane assumiu a liderança e tentou abrir um bom tempo sobre as rivais. No entanto, Ana Marcela acelerou pela esquerda, abriu grande vantagem e sacramentou seu título em Copacabana.