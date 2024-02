João Fonseca recebe convite para o ATP 250 de Santiago

Em evidência! Após campanha histórica no Rio Open, o brasileiro João Fonseca recebeu o convite para disputar o ATP 250 de Santiago, no Chile. Ele fará parte da chave principal do evento, que iniciará na próxima segunda-feira (26). Os compatriotas Marcelo Demoliner, Marcelo Melo, Orlando Luz e Rafael Matos competirão nas duplas.

Com a eliminação das quartas de final do torneio no Rio de Janeiro, João alcançou um enorme crescimento no ranking da ATP. Ele pulou do 655º lugar para a 342ª colocação, um salto incrível de mais de 300 posições. Dessa forma, ele se tornou elegível para receber um wildcard em uma competição ATP 250, o que ocorreu em Santiago. Além disso, no momento, Fonseca já é o sétimo melhor tenista do Brasil no ranking de simples. Sua estreia ocorrerá no início da próxima semana, ainda sem um adversário definido.

Brasileiros na chave de duplas

Não é só João Fonseca que representará o Brasil na capital chilena. Na chave de duplas do ATP de Santiago, Marcelo Demoliner, Marcelo Melo, Orlando Luz e Rafael Matos competirão ao lado dos seus parceiros estrangeiros. Todos os tenistas estrearão na fase de oitavas de final. Melo, inclusive, está ranqueado como cabeça de chave número um, juntamente com o holandês Matwe Middelkoop. Eles enfrentarão o argentino Pedro Cachin e o espanhol Jaume Munar.