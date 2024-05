Presidente do Corinthians rebate Rubão e vê permuta por colchões como 'ótimo negócio'

"Eles (os jogadores) não gostavam dessa truculência, coisas que ele fazia e ninguém gostava, essa exposição toda. Eu não fico em vestiário de jogador. Ainda como diretor de futebol, o Rubão chamou o meu diretor de base, o Claudinei, e disse que ele seria o próximo presidente. Para você ver a trairagem. Depois estava jantando com o Andrés Sanchez para me derrubar. Essas duas foram a gota d'agua", acrescentou.

Em entrevista exclusiva ao programa Mesa Redonda, da TV Gazeta, Rubão revelou que sua relação com Augusto deteriorou após ele questionar a comissão de R$ 25,2 milhões que o clube se comprometeu a pagar ao intermediário do acordo de patrocínio com a VaideBet, conforme publicou em primeira mão a Gazeta Esportiva.

Segundo Augusto Melo, o ex-parceiro teria mentido. O presidente diz que Rubão nunca o questionou sobre o tema e apontou que ele e sua assessoria "criaram essa história".

"Por que o Rubão não falou isso em janeiro? Ou em fevereiro? Ele nunca me questionou, é mentira dele. Ele já sabia que ia sair do clube, já tínhamos comunicado por respeito à família. Ele e sua assessoria criaram essa história de ter saído porque nos cobrou do sub-23, dos colchões, a VaideBet. Mas isso nunca aconteceu", afirmou.

Já em relação ao contrato de permuta com a Gazin, que, como publicou com exclusividade a reportagem da Gazeta Esportiva, recebeu um espaço na camisa de treino do clube, um camarote com capacidade para 12 pessoas na Neo Química Arena e uma placa de publicidade no CT Dr. Joaquim Grava por R$ 104 mil em camas e colchões, Augusto vê como um "ótimo negócio" para o Corinthians.

"Os colchões foram um ótimo negócio. Nós chegamos no clube e perguntamos sobre a estrutura, o que nos passaram era que os colchões eram trocados há dez anos, as camas eram menores, jogadores ficavam com o pé para fora. E nós não temos dinheiro para isso. O Sérgio (Moura) estava negociando com a Gazin na camisa, mas eles acharam caro. E aí eles aceitaram as permutas. O camarote não é preço que falam, só falta meio ano. Não é 220, é 110. Se colocar 107 mil com o que estamos dando, empata, mas nós não temos esse dinheiro", justificou.