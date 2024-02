Bulcão e Toldo param nos 16 avos da Copa do Mundo de Cairo

Apesar da eliminação, Guilherme Toldo voltará ao torneio neste domingo (25). Ele liderará o time brasileiro na disputa por equipes da Copa do Mundo. O paranaense atuará ao lado de Lorenzo Mion, Paulo Morais e Pedro Marostega. No momento, o Brasil ocupa a 16ª posição do ranking mundial e estreará nos 16 avos de final contra a Áustria.

Derrota para a Hungria na etapa de Heidenheim

Ademais, na Alemanha, o Brasil caiu nos 16 avos de final do torneio por equipes. Na etapa de Heidenheim da Copa do Mundo de espada, a equipe verde-amarela perdeu o duelo para a Hungria, que terminou no placar geral de 45 a 28. Alexandre Camargo, Fabrizio Lazzarotto, Leandro Seini e Pedro Petrich foram os representantes do país na competição.

No início da disputa, os esgrimistas húngaros dominaram os três primeiros atletas brasileiros e logo abriram 15 a 5 no placar. Depois, Alê e Pedro até conseguiram fazer duelos equilibrados, mas viram a Hungria disparar na reta final e sacramentar sua vitória com facilidade. Lembrando que quatro atletas top-40 do mundo compõem a equipe europeia. No fim, os húngaros ficaram com o título da Copa do Mundo, superando Japão e França, que completaram o pódio.