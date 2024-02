Vitor Tavares garante mais uma medalha para o Brasil no Mundial

Pódio garantido! No quarto dia de disputa do Mundial de parabadminton, na Tailândia, o brasileiro Vitor Tavares confirmou mais uma medalha para o Brasil na competição. Isso porque ele alcançou a fase de semifinal e, assim, garantiu ao menos um bronze em caso de derrota na próxima etapa.

Representando o país na classe SH6, Vitor abriu o mata-mata eliminando o indiano Sivarajan Solaimalai, nono colocado do ranking mundial, vencendo o confronto pelo placar de 2 a 0 (21/17 e 21/16). Logo depois, ele encarou o chinês Zeng Qingtao, medalhista de ouro na chave de duplas do último Jogos Para-Asiáticos. Em uma partida mais tranquila, Tavares superou o rival por 2 a 0 (dupla parcial de 21/9) e avançou à semifinal da competição.

Agora, Vitor Tavares medirá forças com o indiano Krishna Nagar, segundo melhor atleta do mundo na categoria. Quem vencer, irá enfrentar o vencedor do duelo entre o chinês Lin Naili e o francês Charles Noakes. Além disso, nas duplas masculinas, o atleta brasileiro também se encontra na fase de semifinal. Jogando ao lado do estadunidense Miles Krajewski, eles jogarão contra Lin Naili e Zeng Qingtao, competidores da China da classe.