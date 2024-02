Thiago Monteiro perde para argentino e é eliminado no Rio Open

A campanha de Thiago Monteiro no Rio Open se encerrou nas quartas de final. Nesta sexta-feira (23), o cearense perdeu para o argentino Santiago Baez, cabeça de chave número cinco do torneio. Baez venceu o confronto por 2 a 1, com parciais de 6/4, 1/6 e 6/2. Com o resultado no Rio de Janeiro, Monteiro deve ganhar 15 posições no ranking da ATP.

O jogo começou equilibrado, mas Baez conseguiu uma quebra no quinto game do jogo para ficar em vantagem. Sacando muito bem com 5/4 no placar, o argentino confirmou o serviço para fechar o primeiro set. Mas a cara do jogo mudou no segundo set. Thiago Monteiro melhorou o seu nível de jogo e dominou a parcial, vencendo por 6/1.

O terceiro set começou tenso, com os erros dos dois lados da quadra e uma quebra para cada lado. Mas após um game ruim de Thiago no saque, o brasileiro foi quebrado e Baez abriu 4/2 no placar. Monteiro desperdiçou algumas chances de devolver a quebra e viu o argentino ganhar três games seguidos para fechar a partida.