Tainá/Vic vence Duda/Ana Patrícia na etapa da Campo Grande

Não existem dúvidas de que Duda/Ana Patrícia é a principal dupla do vôlei de praia do Brasil. Atual líder do ranking mundial e campeã do Circuito Brasileiro Top-12 (agora Top-16) vencendo todas as etapas que disputou, a parceria se mostrou imbatível em nível nacional na última temporada. Contudo, as coisas parecem ter mudado neste ano. Na abertura da nova edição do torneio, elas perderam uma partida na fase de grupos para Tainá e Vic.

Terceira melhor dupla brasileira no ranking mundial com 10ª posição, Tainá/Vic venceu as donas da primeira posição com o placar de 2 a 1. Depois de sair atrás, a parceria buscou a virada com parciais de 18/21, 24/22 e 15/13. O resultado deixou o time invicto nesta sexta-feira (23) e lhe garantiu direto nas quartas, pois já havia vencido a estreia Talita/Josi na estreia.

Além de Duda/Ana Patrícia contra Tainá/Vic, houve outro confronto de destaque no primeiro dia do Top-16 em Campo Grande, novamente envolvendo as campeãs do Circuito. Elas enfrentaram a parceria de Bárbara Seixas e Carol Solberg, segunda melhor dupla brasileira no ranking mundial, na estreia. Diferentemente do segundo jogo, venceram com 21/16 e 21/14.