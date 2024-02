Rafael Matos vai à final do Rio Open e retorna ao top-50 da ATP

Pelo terceiro ano seguido, o Brasil terá um representante na final de duplas do Rio Open. Nesta sexta-feira (23), Rafael Matos e o colombiano Nicolas Barrientos venceram os italianos Simone Bolelli e Andrea Vavassoti pela semifinal do torneio. Os sul-americanos ganharam o jogo por 2 a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 10/6 para garantir a vaga na final. Com o resultado, Rafa confirma o seu retorno ao top-50 do ranking da duplas da ATP

A dupla da Itália começou bem na partida, convertendo um break point para abrir 3 a 1 no placar. Em seguida, eles venceram três games consecutivos para fechar a parcial em 6/2. O segundo set começou de forma similar, com Vavassori e Bolelli abrindo 3 a 1 após uma quebra nos primeiros games. Mas Rafa e Nico reagiram, vencendo cinco games seguidos para empatar a partida.

No match tiebreak, Bolelli e Vavassori novamente saíram na frente, abrindo 2 a 1. Mas a dupla sul-americana logo reagiu e assumiu a liderança do placar. Após um ataque de Bolelli para fora, Rafael Matos e Nicolas Barrientos confirmaram a vitória por 10 a 6 para ficar com a vitória no set decisivo.