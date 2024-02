Brasil atropela Paraguai na estreia das Eliminatórias da AmeriCup

Yago foi o cestinha da partida, com 22 pontos, com direito a seis cestas de três. Lucas Dias apareceu na sequência, com 16 pontos, enquanto Caboclo - que não atuou no segundo período por conta das faltas, marcou dez. Todos os jogadores tiveram pelo menos nove minutos em quadra e marcaram, no mínimo, três pontos. Pelo lado paraguaio, Adolfo Lopez marcou nove pontos.

Além do ataque, destaque também para a defesa brasileira, que cedeu apenas 43 pontos para o Paraguai. A equipe adversária teve um aproveitamento de apenas 25,4% nos arremessos de quadra, tendo anotado apenas 12 cestas de dois pontos. O Brasil, aliás, foi dominante no garrafão, com um total de 54 rebotes, sendo 43 defensivos e 11 ofensivos.

Mas já?

Com o resultado, o Brasil já encaminha sua classificação para a AmeriCup de basquete masculino de 2025. As Eliminatórias contam com 16 equipes, divididas em quatro grupos de quatro. Elas jogam entre si em turno e returno e, ao final de seis rodadas, os três primeiros colocados de cada chave se classificam para a competição, que acontecerá na Nicarágua.

Além do Paraguai, o Brasil terá Panamá e Uruguai como adversários no torneio qualificatório. A seleção brasileira voltará a jogar contra o Paraguai na próxima segunda-feira (26), às 19h (horário de Brasília), em Assunção. Depois, a equipe voltará a jogar pela competição somente em novembro, contra Uruguai e Panamá, dentro de casa, em local a ser definido.

Como foi o jogo

O Brasil começou o jogo com jogadas rápidas no ataque e uma defesa agressiva. A equipe anotou uma boa parcial logo de cara e abriu 14 a 1 vantagem. Por outro lado, a seleção verde-amarela rapidamente estourou o limite de faltas, com Caboclo anotando três delas, o que fez com que os paraguaios fossem para a linha de lance livre e diminuíssem a diferença.