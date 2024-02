Ana Luiza França leva o bronze no Pan-Americano

O Brasil conquistou sua sexta medalha no Campeonato Pan-Americano de wrestling em Acapulco, no México. Nesta sexta-feira (23), cinco brasileiros entraram em ação na competição. O melhor resultado veio na categoria até 59kg feminina, onde Ana Luiza França conquistou o bronze. Sabrina Tapajós, Meiriele Hora, César Alvan e Pedro Gonçalves também lutaram hoje, mas perderam na primeira rodada.

Na categoria até 59kg, as cinco atletas inscritas competiram em um grupo único, com todas as lutadoras se enfrentando. Ana Luiza França perdeu por 10 a 0 para a canadense Laurence Beauregard na primeira rodada. Mas a brasileira se recuperou com vitórias por 8 a 0 sobre Jessica Derrel, de Barbados, e 10 a 0 contra a mexicana Paula Leon. Na rodada final, Ana Luiza França perdeu para a estadunidense Michaela Beck por 5 a 0. Mas com duas vitórias no torneio, Ana garantiu a medalha de bronze.

Sabrina Tapajós perdeu na primeira rodada da categoria até 53kg para a cubana Laura Herin por 6 a 2. Nos 76kg, Meiriele Hora perdeu para a equatoriana Genesis Reasco na estreia. Ela chegou a voltar na repescagem, mas perdeu para a vice-campeã olímpica Adeline Gray, dos Estados Unidos, por 10 a 0.