Seleção feminina vence Porto Rico na Copa de Ouro

O Brasil estreou com vitória na Copa de Ouro Feminina da CONCACAF. O torneio reúne as principais equipes das Américas do Sul e do Norte. No primeiro jogo, na madrugada desta quinta-feira (22), a seleção venceu Porto Rico por 1 a 0. Gabi Nunes saiu do banco de reservas para marcar o gol da vitória brasileira.

O jogo

O primeiro tempo terminou sem gols. O Brasil controlou a posse de bola, ficando a maior parte do tempo no campo de ataque. Mas faltou capricho na hora das finalizações, que geraram poucas chances de gol. O destaque do primeiro tempo ficou por conta da lateral Bia Menezes, que fez sua estreia pela seleção, e gerou as duas melhores chances da equipe. Na primeira, um cruzamento na área, com Ary Borges cabeceando para o gol. A jogada acabou anulada porque Ary estava em posição de impedimento. Já nos minutos finais do primeiro tempo, Bia Menezes deu um passe para Debinha que estampou a trave.