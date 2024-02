Rafa Matos e Barrientos vencem alemães de virada no Rio Open

O tênis brasileiro segue tendo bons resultados no Rio Open 2024. No torneio de duplas, Rafael Matos e o colombiano Nicolas Barrientos eliminaram Tim Puetz e Kevin Krawietz, cabeça de chave número 4 da competição. Os alemães saíram na frente no placar, mas perderam de virada por 2 a 1, com parciais de 6/3, 7/6 [5] e 10/8. Com o resultado, Rafa Matos e Barrientos avançaram para a semifinal do Rio Open.

A dupla alemã começou melhor na partida, fazendo 6/3 no primeiro set. A segunda parcial foi mais equilibrada, com nenhum break point e a definição indo para o tiebreak. No desempate, Rafa Matos e Nicolas Barrientos venceram por 7 a 5 para empatar a partida. A decisão da vaga na semifinal foi para o match tiebreak. Os alemães cometeram uma série de erros no início, com Rafa e Nicolas abrindo 7/3 no placar. Mas Puetz e Krawietz reagiram e emendaram quatro pontos seguidos para empatar a parcial em 7/7. Mas após um erro não forçado de Puetz e um belo smash de Barrientos, a dupla do brasileiro fechou o match tiebreak por 10 a 8.