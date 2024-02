Nicole Silveira inicia em 12º na abertura do Mundial de skeleton

No primeiro dia de disputa do Mundial de skeleton, realizado na cidade de Winterberg, na Alemanha, a brasileira Nicole Silveira iniciou sua campanha na 12ª posição, após duas descidas. Ela e as outras competidoras retornarão ao torneio já nesta sexta-feira (23), às 6h, no horário de Brasília-DF.

Na sua primeira tentativa, Nicole ficou entre as 12 melhores colocadas, alcançando o tempo de 58s84. Depois de um início mais lento, ela acelerou o ritmo na segunda metade da prova para atingir essa marca. Na sequência, a brasileira teve um desempenho superior e ficou em quinto lugar na segunda descida, com 58s76. Dessa forma, ela terminou com 1min57s60 no somatório e se encontra na 12ª colocação geral.

Quem está liderando a disputa feminina é a canadense Hallie Clark, de apenas 19 anos de idade. Ela atingiu o total de 1min57s17, tendo como melhor tempo a marca de 58s20. Logo depois, a britânica Tabitha Stoecker (1min57s20) está na segunda posição, enquanto a alemã Hannah Neise (1min57s23), campeã olímpica em Pequim-2022, completa o pódio provisório em terceiro.