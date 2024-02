Caio Souza fica fora da final das argolas em Cottbus

O primeiro dia de classificatórias da etapa de Cottbus da Copa do Mundo de Ginástica Artística terminou com o Brasil sem vaga nas finais. Nesta quinta-feira (22), Caio Souza, Bernardo Miranda e Yuri Guimarães entraram em ação na cidade alemã. O circuito distribui vagas para Paris-2024.

Caio Souza ficou fora da disputa por medalhas nas argolas, assim como na etapa do Cairo, no Egito. Disputando sua segunda competição internacional desde a lesão, o brasileiro ficou com a 23ª colocação em Cottbus somando 13,466. Ele executou uma série com 6,0 no grau de dificuldade.

Yuri Guimarães e Bernardo Miranda participaram das classificatórias do solo. A melhor colocação ficou com Yuri, que fez 12,966 e encerrou em 37º lugar. Bernardo fechou como 62º colocado somando 11,400. Ele ainda esteve na disputa do cavalo com alças e terminou na 60ª colocação fazendo 10,766.