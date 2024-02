Sosruko Kodzokov leva o ouro no Pan-Americano de wrestling

O Brasil ganhou duas medalhas no primeiro dia do Campeonato Pan-Americano de wrestling, em Acapulco, no México. A competição começou com a disputa do estilo greco-romano, com a delegação brasileira levando duas medalhas. Sosruko Kodzokov ficou com o ouro na categoria até 82kg, enquanto Joilson Júnior ganhou a prata na -77kg.

Diferentemente das demais categorias, a disputa dos 82kg não contou com fase eliminatória. Dessa forma, a definição dos medalhistas aconteceu no formato de todos contra todos. Sosruko Kodzokov representou o Brasil e venceu o norte-americano Sebie Mahmoud por 5 a 2 na estreia. Em seguida, encarou o mexicano Diego Macias. Com uma vitória por 8 a 0, o russo naturalizado brasileiro garantiu a medalha de ouro.

Vice-campeão dos Jogos Pan-Amerianos de Santiago, Joilson Júnior entrou direto nas quartas de final dos 77kg. Ele não deu chances para o chileno Josué Bernal e venceu por touche para avançar. Em seguida, derrotou o cubano Yosvanis Pena Flores da mesma forma e conquistou a vaga na final. Como os brasileiros disputam o Pré-Olímpico na próxima semana, a comissão técnica do Brasil decidiu poupar o atleta para evitar uma lesão antes da competição que vale vaga em Paris-2024. Dessa forma, Joilson Júnior encerra sua campanha em Acapulco com a medalha de prata.