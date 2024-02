Rafael Matos vence duelo brasileiro no Rio Open

Chuva cancela sessão noturna

Thiago Wild começou jogando muito bem contra Jaume Munar. O espanhol cometeu uma série de erros no primeiro set e viu o brasileiro abrir 4/0 no placar, com duas quebras de serviço. Com direito a 14 winners na parcial, Wild garantiu uma vitória por 6/2 no primeiro set. Mas na sequência, a chuva começou a aparecer no Rio de Janeiro. Após apenas cinco games jogados, a partida foi suspensa por conta do clima. A partida irá continuar nesta quinta-feira (22) com 6/2 e 2/3 no placar.