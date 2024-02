Lucarelli marca 24 pontos e garante vitória do Piacenza

Ricardo Lucarelli foi essencial para a vitória do Piacenza na estreia dos playoffs da Champions League de vôlei masculino. A equipe italiana recebeu os poloneses W?giel no duelo válido pela ida das quartas de final. Em um jogo "encardido", o ponteiro brasileiro marcou 24 pontos para garantir a vitória no tie-break (19/25, 30/28, 25/16, 22/25 e 15/11).

Com quase um set na pontuação individual, Lucarelli terminou como o maior pontuador do confronto. Vale destacar a positividade no passe do ponteiro, que ficou em 52%. Além disso, o também brasileiro Yoandy Leal se destacou com 17 pontos marcados. O cubano Robertlandy Simón foi o terceiro em pontuação no Piacenza com apenas 10 pontos.

A partida contra os poloneses foi repleta de altos e baixos. Começando atrás do placar, o Piacenza precisou fazer 30 pontos para buscar o empate no segundo set. A virada na parcial seguinte pareceu encaminhar para uma vitória tranquila, mas os rivais reagiram e levaram o duelo para o tie-break. Nele, nova recuperação dos donos da casa para garantir o triunfo.