Exigente, Viviane Pereira quer Paris-2024 para ficar satisfeita

"Eu falo que o boxe que me chamou, não fui eu que chamei o boxe", contou a atleta. Ela ingressou no esporte ao lado dos irmãos, mas logo viu eles desistindo. Mesmo assim, Viviane seguiu firme até o seu primeiro Campeonato Brasileiro, e em 2018 recebeu o convite para ingressar na seleção brasileira. Na época, ela lutava na categoria até 60kg e tinha dificuldades para manter o peso. Depois de seis meses, deixou a equipe olímpica, mas não desistiu. Voltou a ser convocada em 2020, agora na categoria até 75kg e não saiu mais.

Equipe Olímpica Permanente de boxe

Na seleção brasileira, Viviane teve enfim a possibilidade de se dedicar 100% ao boxe. Antes, na Bahia, ela se dividia na rotina de trabalhadora como diarista pela manhã, estudante no período da tarde e atleta à noite. "Mudou tudo! Além de ter uma vida melhor, pude ajudar a minha família. Não só em bens materiais, mas como pessoa, sinto que evolui bastante."

Com a convocação, a CBBoxe oferece à atleta toda a estrutura para Viviane se manter entre as melhores do Brasil e do continente. "Eu tenho tudo: casa, alimentação, nutricionista, fisioterapeuta, massoterapeuta, médico... Além disso, tem os técnicos que são excelentes, que tratam a gente muito bem e estão dispostos a nos ajudar no que precisamos, tanto no esporte como fora dele".

Viviane Pereira foi bronze nos Jogos Pan-Americanos de Santiago-2023, mas não ficou satisfeita. "Eu sou muito exigente. Então, para mim, ainda não chegou o momento porque qualquer conquista que eu tenho ou algum objetivo que alcanço, eu quero mais". Quem sabe a conquista da vaga olímpica e o sonhado pódio olímpico possam satisfazer a lutadora. "Chegar na Olimpíada, para mim, vai ser uma conquista, ainda mais se pegar uma medalha", falou decidida. Viviane segue em training camp em Assisi, na Itália, e parte para Busto Arsizio para buscar sua vaga em Paris. "Minhas colegas de treino já conseguiram cinco vagas e eu quero ser a sexta brasileira a ir para a Olimpíada", finalizou a boxeadora.