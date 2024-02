Duplas furam quali na primeira etapa do Circuito Aberto

É oficial! A temporada do Circuito Brasileiro de vôlei de praia começou. Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, recebe as principais equipes do Brasil na modalidade. Nesta quarta-feira (21), aconteceram as primeiras definições do torneio Aberto, com oitos duplas classificadas para a fase de grupos.

O qualificatório do torneio Aberto do Circuito Brasileiro de vôlei de praia em Campo Grande contou com 32 duplas brigando por oito vagas, no masculino e feminino. Em duas rodadas eliminatórias, foram definidas as equipes que vão completar a fase de grupos.

Miguel/Rafael e Tiago/Pedro foram as únicas parceiras que precisaram de três sets para garantir a classificação na rodada final. Jhonatan/Bonilha, Luizão/Fabiano, Pedro Carvalho/Negugu, Sérgio/Pedro Lucas, Jean/Anthony e Nicolas/Bruno venceram em duas parciais de garantiram vaga.