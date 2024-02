Carolana brilha, mas Scandicci leva a virada na Champions

No primeiro jogo da fase de quartas de final da Champions League de vôlei feminino, o italiano Savino del Bene Scandicci, equipe da brasileira Ana Carolina, visitou o Eczac?ba?? Kulübü na Turquia e foi superado pelo adversário por 3 a 2 (23/25, 25/21, 24/26, 25/17 e 15/10), de virada. Os clubes retornarão ao torneio na próxima quarta-feira (28), às 16h, no horário de Brasília-DF.

Titular ao longo de toda a partida, a central Carolana terminou com 10 pontos marcados, sendo seis de ataque e quatro de bloqueio. Do outro lado, quem liderou as turcas foi a oposta sérvia Tijana Boškovi?, bicampeã mundial pelo seu país, que finalizou com incríveis 31 pontos. Além disso, nas outras chaves, as brasileiras Ana Cristina, do Fenerbahçe, Gabi Guimarães, do Vak?fBank, Amanda Campos e Roberta Ratzke, ambas do ?KS ?ódz, também perderam seus respectivos confrontos de ida.

Como foi a partida?

Depois de um início de confronto equilibrado, a equipe italiana conseguiu abrir uma pequena vantagem de três pontos na metade do primeiro set. Na sequência, o Eczac?ba?? conseguiu se recuperar, mas viu o Scandicci fechar a parcial vencendo por 25 a 23. As turcas voltaram mais ligadas depois de sair atrás do placar e empataram a partida com um triunfo por 25 a 21.