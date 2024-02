Luana Silva vira no final e vence bateria em Sunset Beach

Luana Silva estreou com o pé direito na etapa de Sunset Beach do Circuito Mundial de Surfe. Nesta terça-feira (20), primeiro dia de baterias femininas na praia havaiana, a jovem surfista conquistou a vitória do jeito mais brasileiro possível: na última hora. Com o resultado, ela avança para as oitavas e só precisa de mais um triunfo para se garantir no Final Day.

Na bateria do round de abertura, Luana teve a companhia da norte-americana Caitlin Simmers e da australiana Sophie McCulloch. Nos primeiros 15 minutos da prova, ela conseguiu uma somatória de 3.83 e ocupava a segunda posição, com Simmers liderando.

A norte-americana detinha a ponta até os últimos três minutos, quando a brasileira fez sua melhor onda e fez 5.27. Somando aos 3,33 que já tinha, Luana alcançou 8.60 (3,33 e 5,27) e virou contra Simmers, que fechou com 7,40 (5,83

Enquanto Luana Silva aguarda a definição de sua rival nas oitavas, Tati Weston-Webb vai fazer sua estreia em Sunset Beach. A bateria de Tati está marcada para começar às 17h30 (horário de Brasília). Ela briga por vaga contra a australiana India Rodinson e a havaina Bettylou Sakura Johnson.