Farma Conde vira no Taquaral e volta a vencer na Superliga

O Farma Conde conquistou uma vitória para espantar a maré de resultados negativos recentes na temporada. Nesta terça-feira (20), o time de São José dos Campos viajou até Campinas para fazer o clássico contra o Vôlei Renata pela Superliga Masculina. Com o Ginásio Taquaral lotado, os comandados de Carlos Schwanke venceram de virada por 3 sets a 1 (21/25, 25/21, 26/24 e 25/16). Em Bauru, o Blumenau surpreendeu os donos da casa.

Além da reabilitação do revés diante do Sesi na última rodada, a vitória vem em boa hora porque Farma Conde acumulou duas eliminações seguidas em torneios mata-mata. A primeira aconteceu na Copa Brasil, justamente para o Vôlei Renata. Em seguida, queda no Sul-Americano de Clubes diante do Ciudad Voley, da Argentina. Além disso, vale destacar também a quebra de uma sequência invicta na Superliga Masculina que resultou na perda da liderança.

Na tabela, a vitória não significou muita coisa para o Farma Conde, que mantém a segunda posição com 39 pontos. Por outro lado, para o Vôlei Renata, o revés faz a equipe campineira perder a chance de entrar no G8 e amargar a porta de entrada da área de classificação para os playoffs com 19 pontos.