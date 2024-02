Brasil x Porto Rico - Copa Ouro Feminina: onde assistir

Os verdadeiros fãs de futebol vão madrugar para acompanhar a estreia da Seleção Brasileira na Copa Ouro de futebol feminino. Às 0h15 (horário de Brasília) desta quinta-feira (22), a equipe comandada por Arthur Elias encaram Porto Rico pela primeira rodada da fase de grupos. O jogo acontece no Snapdragon Stadium, em San Diego-EUA, e vai contar com transmissão ao vivo da ESPN 4 (canal por assinatura) e Star + (streaming).

+Tabela da Copa Ouro Concacaf de futebol feminino A era Arthur Elias No segundo semestre do ano passado, Arthur Elias foi anunciado como novo comandante. O ex-técnico do Corinthians, que ganhou todos os troféus possíveis com a equipe paulista, chegou com a missão de dar uma "nova cara" e/ou "recuperar a identidade brasileira" da equipe. Arthur Elias esteve à frente da Seleção Feminina em cinco partidas. As duas primeiras, contra o Canadá, o time saiu com uma vitória e uma derrota. Em seguida, encarou o Japão duas vezes em São Paulo, novamente vencendo uma e perdendo outra. Por fim, goleou a Nicarágua nessa mesma janela de amistosos no Brasil. Em três listas, a primeira foi apenas para um período de treinos, Elias já chamou 42 jogadoras diferentes.